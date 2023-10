Maltempo: Protezione civile, “piogge e venti di burrasca su gran parte dell’Italia. Allerta arancione in Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e Liguria”

“L’approfondimento sul Mediterraneo occidentale di un’area di bassa pressione centrata a ridosso delle coste atlantiche della Francia, determina un intenso flusso di correnti sud-occidentali instabili sul nostro Paese. La perturbazione interesserà nella giornata di domani soprattutto il Nord e parte del Centro, portando precipitazioni diffuse e persistenti sui settori alpini oltre a un’intensificazione della ventilazione meridionale a tutte le quote su gran parte dell’Italia”. Ad annunciarlo è il Dipartimento di Protezione civile in una nota nella quale spiega che “sulla base delle previsioni disponibili” e “d’intesa con le Regioni coinvolte” è stato emesso “un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende il precedente”. “L’avviso – prosegue la nota – prevede dalle prime ore di domani, venerdì 20 ottobre, venti forti meridionali con raffiche di burrasca o burrasca forte su Liguria, Sicilia, Puglia, Toscana, Umbria e Marche, in progressiva estensione a Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata e Calabria”. “L’avviso – continua la nota – prevede inoltre il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere temporalesco, su Liguria, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana e Friuli Venezia Giulia, in rapida estensione a Lombardia, Provincia Autonoma di Trento e Veneto”. “I fenomeni – precisa la Protezione civile – saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”.

Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di domani, venerdì 20 ottobre, allerta arancione su ampi settori di Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e sull’intero territorio della Liguria. Valutata inoltre allerta gialla in Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e su parte di Veneto, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Abruzzo e Molise.