Aggiornamenti Sociali: Milano, al via i “Gruppi di lettura” su politica ed ecologia integrale

Per Italo Calvino “leggere è andare incontro a qualcosa che sta per essere e ancora nessuno sa cosa sarà”. Lo è “ancora di più quando si legge lo stesso testo insieme ad altri, all’interno di un gruppo dove è possibile condividere pensieri e punti di vista, intuizioni e domande”. Questo è lo spirito che anima i Glas – Gruppi di lettura proposti da “Aggiornamenti Sociali”. I primi, che si tengono da ottobre a gennaio 2024, “sono dedicati a due tematiche fondamentali per il nostro tempo: politica ed ecologia integrale”.

I Glas dell’autunno sono rivolti a giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni. Quelli successivi saranno aperti anche ad altre fasce di età. I gruppi saranno composti da un minimo di 8 persone a un massimo di 12. La partecipazione, spiegano dalla sede dei Gesuiti di Milano, è gratuita, “con la possibilità di lasciare un’offerta libera destinata a sostenere le spese per l’utilizzo degli spazi e di eventuali materiali necessari all’attività dei Glas”. Gli incontri si svolgeranno il martedì dalle ore 18.30 alle 20, a cadenza bisettimanale, all’interno de Il Girevole Bar, in via Hoepli 3/B-galleria a Milano, vicino alla fermata Duomo M1.

Per informazioni, calendario incontri e iscrizioni, consultare il sito oppure scrivere qui: rivista@aggiornamentisociali.it.