Pagamenti elettronici e digitali: Lumsa, domani presentazione della ricerca Astrid da cui emerge che l’Italia è ancora indietro rispetto all’Ue

Nel nostro Paese i pagamenti elettronici e digitali sono in crescita, ma gli italiani utilizzano ancora troppi contanti. È quanto emerge dalla ricerca Astrid “Piattaforme digitali e servizi di pagamento” pubblicata nell’omonimo volume, edito da Egea, che sarà presentato durante un incontro seminariale venerdì 20 ottobre, dalle 10, presso la Sala Giubileo dell’Università Lumsa di Roma.

Il libro – viene spiegato in una nota – è il frutto di una ricerca Astrid coordinata da Claudio Giannotti (professore ordinario di Economia degli intermediari finanziari della Lumsa) e Antonio Perrucci (direttore laboratorio sull’Ecosistema digitale di Astrid e docente della Lumsa) con il contributo di esperti e di manager del settore dei sistemi di pagamento.

Stando al Cash intensity index 2022, nel 2021, in Italia, erano in circolazione banconote e monete per un valore pari al 15,4% del Pil. Questo dato, prosegue la nota, “evidenzia un utilizzo ancora significato del contante nel nostro Paese. L’incidenza del contante sul totale transato, infatti, si attestava nel 2020 al 58% come valore e all’83% come volumi: al di sopra della media europea pari, rispettivamente, al 48% e al 73%”. “A livello internazionale, parallelamente alla riduzione dell’utilizzo del contante per scopi transattivi, si registra una crescente diffusione di strumenti elettronici alternativi, anche a ragione della significativa crescita dell’e-commerce legata alla pandemia”, viene rilevato, aggiungendo che “in Italia, la crescita dell’utilizzo di strumenti di pagamento digitali appare significativa e le variazioni più importanti si sono registrate per le carte di pagamento e la moneta elettronica. Anche in questo caso, però, occorre ricordare che il nostro Paese si posiziona ancora agli ultimi posti nell’area Euro in termini di numero pro-capite di transazioni regolate con strumenti diversi dal contante”.

L’incontro di venerdì si aprirà con i saluti istituzionali di Francesco Bonini, rettore della Lumsa. I lavori, presieduti da Franco Bassanini, presidente di Astrid, prevedono un keynote speech di Alessandra Perrazzelli, vicedirettrice generale della Banca d’Italia. Interverranno poi Annalisa Areni, head of client strategies di UniCredit; Michele Centemero, country manager Italy di Mastercard; Massimo Doria, vicecapo del dipartimento Circolazione monetaria e Pagamenti al dettaglio di Banca d’Italia; Maria Antonietta Scopelliti, segretario generale di Consob; Filippo Maria Signoretti, head of Merchant Solutions Division Italy di Nexi; Marco Siracusano, amministratore delegato di Postepay; Enrico Susta, co-direttore di Fabrick e responsabile dei Sistemi di pagamento di Gruppo Sella; Guido Stazi, segretario generale di Agcm. Seguiranno le repliche dei curatori e dei contributor della ricerca: Elena Conte, Valeria Falce, Umberto Filotto, Valerio Francola, Guglielmo Fransoni, Claudio Giannotti, Lucia Gibilaro, Giuseppe Italiano, Gordon Mensah, Barbara Pelliccione, Antonio Perrucci, Luca Riccardi.