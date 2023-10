Fede e ragione: Gazzada, sabato una giornata di studio sul pensiero di Papa Benedetto XVI

“È ragionevole credere”: è questo il titolo della giornata di studio sul pensiero di Papa Benedetto XVI in programma sabato 21 ottobre, a Villa Cagnola a Gazzada (Va), in occasione del 40° di attività del Centro culturale Massimiliano Kolbe di Varese.

I lavori, organizzati con la collaborazione della Fondazione vaticana “Joseph Ratzinger-Benedetto XVI” e la Facoltà di Teologia di Lugano, saranno introdotti alle ore 9 da un intervento del card. Angelo Scola cui seguirà la prima sessione di lavori. Due le relazioni: “Gesù di Nazareth di Joseph Ratzinger” di don Ezio Prato, docente di Teologia al Seminario di Como, e “La Sacra scrittura, riferimento del pensiero” di don Renè Roux, rettore della Facoltà di Teologia di Lugano.

La seconda sessione del pomeriggio avrà come tema “Il dialogo con il mondo moderno”. Interverranno don Alberto Cozzi, docente di Teologia al Seminario di Milano, e tre contributi “laici” di Marco Bersanelli, docente di Astrofisica a Milano, Andrea Simoncini, docente di Diritto costituzionale a Firenze, e Sergio Belardinelli, docente di Sociologia a Bologna.

Per la partecipazione è richiesta l’iscrizione sul sito del Centro culturale Massimiliano Kolbe di Varese: www.cckolbe.org.