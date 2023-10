Diocesi: San Marino-Montefeltro, sabato 21 ottobre una messa in memoria di don Minzoni

Don Giovanni Minzoni, parroco di Argenta (Ferrara), morto 100 anni fa per un’aggressione da parte di alcuni esponenti del fascismo locale, a causa della sua opera educativa, oggi può essere pregato e invocato come servo di Dio. È iniziato, infatti, lo scorso 7 ottobre il processo di beatificazione con la raccolta di testimonianze e documenti sull’eroicità delle virtù. “Don Minzoni – ricorda in una nota la diocesi di San Marino-Montefeltro – è caduto sotto i colpi dei suoi aggressori bagnando di sangue i sassi di una strada della sua parrocchia: era il 23 agosto 1923. Fu martire della carità evangelica, della carità pastorale, della carità sociale e politica, ma soprattutto della carità educativa – per questo vogliamo ricordarlo – che lo spinse a proporsi come ‘padre’ per i giovani disorientati del dopoguerra, offrendo valori stabili, evangelici, trascendenti ben oltre le ideologie circolanti, organizzando la pastorale giovanile a fondare gruppi Scout e di Azione Cattolica, inventando forme nuove di formazione”.

Sabato 21 ottobre, nella basilica di San Marino Città, alle ore 18 la diocesi, insieme all’Associazione Scout sammarinese (Agecs), invita ad un momento di riflessione e alla celebrazione della messa in ricordo di don Giovanni Minzoni.