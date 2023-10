Attacco a Israele: suor Nabila a Tv2000, “a Gaza mancano cibo e acqua ma restiamo vicino alla gente”

“Abbiamo bisogno di tutto: cibo, acqua, vestiti. Qui in qualunque posto, sentiamo i rumori dei bombardamenti. Noi siamo con la gente perché è qui la nostra missione: sostenere le persone che hanno bisogno”. È l’appello lanciato da suor Nabila Saleh in un’intervista del Tg2000, il telegiornale di Tv2000. La religiosa, che nei giorni scorsi ha ricevuto la telefonata di Papa Francesco, si trova nella chiesa della Sacra Famiglia a Gaza che accoglie circa 500 persone, tra cui 100 bambini.

“La nostra consacrazione – spiega suor Nabila a Tv2000 – è donare la nostra vita per gli altri, specialmente nei momenti difficili. Se siamo vicini a queste persone nei momenti belli non possiamo lasciarli nei momenti più difficili. Ai responsabili dei governi, che stanziano i soldi per le armi che fanno tanto male alla gente, chiedo di dare alle persone che hanno bisogno un pezzo di pane e acqua”.