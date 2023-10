Attacco a Israele: Metsola (Parlamento europeo), “non esiste alcuna giustificazione per il terrorismo”

(Foto Parlamento europeo)

“Sono orgogliosa di essere qui oggi con così tanti di voi. La nostra presenza qui, fuori dal Parlamento europeo, è significativa. Il nostro incontro qui nell’Agorà Simone Veil è simbolico. La nostra voce è importante. E la nostra posizione ferma contro il terrorismo è cruciale”. Così la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, salutando la folla che si è radunata davanti all’edificio dell’Europarlamento a Bruxelles per manifestare solidarietà a Israele. Accanto a lei il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e l’ambasciatore di Israele presso l’Ue, Haim Regev. “L’Europa è pronta ad aiutare a mediare risoluzioni”, ha detto Mestola, sottolineando: “Non esiste alcuna giustificazione per il terrorismo”. “Hamas è un’organizzazione terroristica” e quanto avvenuto il 7 ottobre è “terrorismo nella sua forma peggiore”. Metsola ha invitato a essere “molto chiari” nel definire quello che sta avvenendo, evitando ogni “pressapochismo”. Un momento di silenzio per ricordare le vittime ha concluso il momento solenne.