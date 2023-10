Diocesi: Reggio Emilia-Guastalla, morta a 107 anni la maestra Anna Maria Lindner. Era la decana degli iscritti all’Azione Cattolica

(Foto: diocesi di Reggio Emilia-Guastalla)

All’età di 107 anni, compiuti il 5 luglio scorso, si è spenta a Reggio Emilia questa notte la maestra Anna Maria Lindner, figura eminente del laicato cattolico reggiano e “decana” dei soci dell’Azione cattolica diocesana. Ne dà notizia la diocesi ricordandone alcuni tratti biografici.

Nata a Reggio Emilia il 5 luglio 1916 da Floriano, impiegato, e da Maria Davoli, Lindner si è diplomata presso l’Istituto magistrale “Principessa di Napoli”. Ha fatto del servizio alla Chiesa universale e locale la peculiarità della sua lunga esistenza, che ha attraversato ben nove pontificati (Benedetto XV, Pio XI, Pio XII, Giovanni XXIII, Paolo VI, Giovanni Paolo I, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, Francesco) e sette episcopati reggiani (Brettoni, Socche, Baroni, Gibertini, Caprioli, Camisasca, Morandi). Profonda e solida fede, messa quotidiana, rigore, riservatezza, pazienza, umiltà sono le doti che hanno contraddistinto questa esemplare figura di esponente di primo piano del laicato, sempre contrassegnata dal sorriso. Notevole e prezioso è stato il suo impegno soprattutto nell’Azione cattolica – Gioventù femminile e Unione Donne – di cui è stata attiva e generosa propagandista. Alla fine della seconda guerra mondiale, figlia spirituale di mons. Leone Tondelli, fu nominata delegata diocesana dei Fanciulli cattolici. Sapeva ben coniugare abilità organizzativa e capacità di relazione, doti che nel tempo l’hanno sempre contraddistinta. La stessa Lindner nel 1947 animò le riunioni che le Giovani di Reggio promossero per partecipare a Roma al famoso incontro con Papa Pio XII. Nei primi anni ’50, la maestra Lindner si impegnò nell’organizzazione di una colonia estiva a Bezzecca per aiutare giovani bisognose di cure montane.

“Una maestra autentica, che ha insegnato con l’esempio e con la testimonianza della sua vita. Il Signore ha già iniziato a ricompensarla in questo mondo, donandole un’esistenza così lunga come numerose sono le generazioni di fanciulli che Anna Maria Lindner ha saputo educare”: con queste parole il card. Camillo Ruini partecipò ai festeggiamenti dei 100 anni di Anna Maria.

Notevole veramente è stato il suo impegno nella parrocchia cittadina di Santo Stefano, come catechista, componente del Consiglio pastorale parrocchiale e puntuale verbalizzatrice, animatrice dei gruppi del Vangelo, segretaria parrocchiale e collaboratrice del bollettino parrocchiale “Diario”. Faceva parte del terz’ordine Carmelitano femminile. Grande è stata la sua disponibilità anche per i servizi più umili.

Il funerale sarà celebrato domani, giovedì 12 ottobre, alle 15 nella sua chiesa parrocchiale di Santo Stefano in Reggio Emilia.