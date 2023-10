Attacco a Israele: Treviso, questa sera a Riese preghiera per la pace in Terra santa in occasione della “peregrinatio corporis” di S. Pio X

Fiaccolata di ieri sera per la pace a Riese - foto diocesi di Treviso

Una preghiera per la pace in Terra santa, pronunciata questa sera in modo speciale dal vescovo di Treviso Michele Tomasi dal santuario delle Cendrole di Riese Pio X, affidata all’intercessione di san Pio X nell’ambito del pellegrinaggio del Seminario di Treviso guidato dal presule in occasione della “Peregrinatio corporis” di san Pio X. Alla messa delle 18 ci saranno i seminaristi, le loro famiglie, i sacerdoti educatori e i volontari del Seminario.

La preghiera viene pronunciata nel giorno della memoria liturgica di san Giovanni XXIII, il Papa del Concilio, il Papa dell’enciclica “Pacem in terris”. Un impegno per la pace che ha visto in prima linea anche san Pio X. Proprio lui, nel 1914, alla vigilia della Prima Guerra mondiale, rifiuta di benedire le armi dell’esercito imperiale. “Io benedico la pace”, disse all’ambasciatore. Il 2 agosto 1914, Papa Pio X fece un tentativo estremo per fermare il rumore irrazionale delle armi e con l’esortazione Dum Europa, rivolta a tutti i cattolici, implorò la cessazione della guerra. Scriveva: “Mentre i popoli dell’Europa, quasi tutti trascinati nei vortici di una funestissima guerra, ai cui pericoli, alle cui stragi, alle cui conseguenze nessuno può pensare senza sentirsi opprimere dal dolore e dallo spavento, non posso non preoccuparmi nel sentirmi strappare l’animo nel più acerbo dolore per la salute e la vita di tanti cittadini e di tanti popoli che mi stanno sommamente a cuore”.

“Ai nostri giorni, risuonano in modo sempre più drammatico le parole di papa Francesco che dice che stiamo vivendo la terza guerra mondiale a pezzi” la riflessione di ieri sera, durante il primo dei pellegrinaggi vicariali, che ha riunito al santuario delle Cendrole 2500 persone da quattro vicariati, per la venerazione delle spoglie di San Pio X. “Ci sentiamo chiamati a pregare insistentemente per la pace, e interpellati a una responsabilità creativa e forte per questo bene. Affidiamo all’intercessione di san Pio X ogni impegno per la pace”, la preghiera del vescovo Tomasi.