Diocesi: Fidenza, il vescovo Vezzoli presenta la nuova lettera pastorale

Due appuntamenti, sabato 14 ottobre, nella diocesi di Fidenza per presentare la lettera pastorale del vescovo. Il primo è la giornata di apertura dell’anno pastorale presso la sala multimediale san Michele (via Carducci, 51), alle 10, con la presentazione della Lettera pastorale 2023-2024 “Cammini di comunione volti di fraternità” a cura del vescovo Ovidio Vezzoli. L’invito è rivolto al personale degli uffici di Curia, ai direttori degli Uffici diocesani per la pastorale, alle Consulte, ai Movimenti, alle Associazioni diocesane, alle Aggregazioni laicali e a quanti operano nelle comunità.

Nel pomeriggio il vescovo Vezzoli presenterà la Lettera pastorale 2023-2024 al mondo della scuola a partire dalle 15.45 presso la sala multimediale san Michele. Seguirà la messa nella parrocchia di San Michele Arcangelo. L’invito è rivolto agli insegnanti di religione cattolica della diocesi, al personale Ata, al personale delle cooperative che operano nelle scuole, ai volontari.