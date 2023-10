Attacco a Israele: Celam, “uniamoci nella preghiera, no a indifferenza”

La presidenza del Consiglio episcopale dell’America Latina e dei Caraibi (Celam) ha invitato a rinnovare la preghiera per la pace nel mondo, in particolare alla luce degli ultimi sviluppi del conflitto israelo-palestinese. “Uniamoci nella preghiera affidata al Dio della vita per le vittime, le loro famiglie e i loro amici, affinché il Signore dia loro forza e conforto”, è l’appello dell’organismo ecclesiale latinoamericano.

Attraverso il messaggio, si chiede che i credenti, così come gli uomini e le donne di buona volontà in America Latina e nei Caraibi, esprimano la loro solidarietà e vicinanza spirituale attraverso la preghiera. “Preghiamo per i governanti e i leader dei popoli, affinché nei loro cuori dimori il desiderio di trovare soluzioni attraverso l’ascolto e il dialogo, rispettando tutta la vita umana, guardando a coloro che soffrono di più”, scrive la presidenza del Celam, ribadendo il proprio impegno per la costruzione della pace, superando ogni segno di indifferenza verso i gravi effetti che il terrorismo e la guerra possono generare, soprattutto in “questa terra, culla ed epicentro delle religioni monoteiste” in cui risiede la speranza che in futuro diventino una testimonianza per l’umanità di comprensione e convivenza pacifica.