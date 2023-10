Diocesi: Albenga, domani ad Imperia presentazione del servizio di ascolto per cargiver promosso dal Consultorio “Profamilia”

Il Consultorio di ispirazione cristiana “Profamilia” della diocesi di Albenga-Imperia presenterà nella serata di domani, giovedì 12 ottobre, il progetto di uno sportello di ascolto per caregiver. L’appuntamento è per le 18, presso la sede del consultorio di via Privata Gazzano 10 ad Imperia.

L’iniziativa – viene spiegato dai promotori – è rivolta a persone che si prendono cura di anziani non autosufficienti e di varie situazioni di fragilità con l’obiettivo di essere di sostegno alla domiciliarità. Prevista l’attivazione di incontri online singoli ed in seguito in piccoli gruppi che abbiano la caratteristica del counseling e della condivisione. dove le persone hanno la possibilità di poter raccontare i propri vissuti ascoltando le proprie emozioni.

Lo sportello sarà gestito da Annunziata Venturelli, counselor professionale, e da Bianca Faceto, tirocinante del Pastoral counseling sotto la supervisione della psicologa e psicoterapeuta Nadia Rosso e dell’assistente sociale Francesca Bellando.