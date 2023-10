Natalità e adozione internazionale: Aibi e Faris, un convegno on line per passare “dalla crisi al rilancio”

“Natalità e accoglienza sono due facce della stessa medaglia”. Così Papa Francesco si è espresso durante l’ultima edizione degli Stati generali della natalità, sottolineando come il drammatico problema del calo delle nascite non possa essere affrontato se non con uno sguardo che indaghi a 360 gradi tutta la realtà e trovi nell’accoglienza una delle chiavi decisive di risposta.

Accoglienza significa anche Adozione e, per questo, Aibi-Amici dei Bambini e la sua scuola di relazioni familiari Faris hanno pensato di organizzare, con il contributo della Provincia autonoma di Bolzano in Alto Adige, il convegno gratuito “Natalità & Adozione internazionale. Dalla crisi al rilancio”, che si terrà in modalità online mercoledì 18 ottobre, dalle ore 9,30 alle 13,30.

Cosa hanno in comune natalità e adozione? “Partendo dalle parole del Papa, gli interventi dei diversi relatori cercheranno di indagare e comprendere, attraverso esempi virtuosi di sostegno alla natalità e proposte concrete di interventi possibili, se e come l’adozione internazionale potrà dare il proprio contributo a questa sfida epocale – spiega una nota dell’Aibi -. Davanti al drammatico calo delle nascite, infatti, c’è bisogno di una risposta collettiva, in cui ciascuno possa fare la sua parte e dare un contributo che, per quanto possa essere singolarmente contenuto, insieme a tutti gli altri diventi un tassello fondamentale di una possibile soluzione”.

Il convegno si aprirà con i saluti istituzionali di Petra Frei, direttrice dell’Ufficio per la tutela dei minori e l’inclusione sociale della Provincia autonoma di Bolzano. Quindi, dopo una prima introduzione da parte di Marco Griffini, presidente di Aibi,ci sarà l’intervento di Francesco Belletti, direttore del Cisf (Centro internazionale studi famiglia), dal titolo: “Il crollo delle nascite e dell’adozione internazionale: il ruolo delle famiglie italiane per una speranza di ripresa”.

Seguirà la testimonianza di Carmen Plaseller, direttrice Agenzia per la Famiglia Provincia autonoma di Bolzano, che racconterà come la suddetta Provincia sia riuscita ad arginare il fenomeno della denatalità.

Dalle 11.15 si aprirà la tavola totonda “La legge 184/83 e successive modiche per rilanciare l’adozione internazionale: serve una nuova legge o è sufficiente applicare totalmente quella attuale?”. Al dibattito parteciperanno: il vice presidente della Cai, Vincenzo Starita, e il presidente del Tribunale per i minorenni di Bolzano, Benno Baumgartner; Patrizia Calderone, del Servizio Adozioni Alto Adige e Cristina Buda per i Distretti di Rimini e Riccione. Presenti, inoltre, i rappresentanti degli enti autorizzati Angelo Vernillo (Eanet), Beatrice Belli (Oltre l’adozione), Cinzia Bernicchi (Lian) e Giovanni Tenuta (Iris nel mondo).