San Pio X: Padova, domani conferenza stampa con il programma della statio delle reliquie il 16 e 17 ottobre

La peregrinatio delle reliquie di San Pio X, in occasione dei 120 anni dall’elezione (4 agosto 1903) al soglio pontificio di Giuseppe Melchiorre Sarto, farà tappa a Padova il 16 e 17 ottobre. A Padova il giovane Sarto è stato alunno del seminario vescovile in quelli che egli stesso definì gli anni “più belli della mia vita”. Domani alle 11:30, in sala San Pio X del Seminario vescovile di Padova, verrà illustrato il programma, il senso di questa presenza a Padova e le possibilità di rendere omaggio per i devoti. Alla conferenza stampa interverranno mons. Claudio Cipolla, vescovo di Padova; mons. Giuliano Zatti, vicario generale; mons. Raffaele Gobbi, rettore del Seminar. A seguire Giovanna Bergantino, direttrice della Biblioteca Antica del Seminario, accompagnerà giornalisti – in una breve anteprima – tra gli oggetti e le lettere di San Pio X conservati in Seminario e nella Biblioteca Antica.