Tutela infanzia: Sos Villaggi dei bambini, il 14 ottobre a Torino nuova tappa per festeggiare il 60° anniversario

Dopo “La grande pagina bianca” di Trento, Mantova e Ostuni e le tappe di Saronno e Vicenza, SessantiAmo arriva a Torino per festeggiare insieme i 60 anni di Sos Villaggi dei Bambini, sotto l’alto patrocinio del Parlamento europeo, della città metropolitana e comune di Torino. Appuntamento sabato 14 ottobre alle 14 in piazza Castello con “La grande pagina bianca” del poeta di strada Ivan Tresoldi.

A Torino, Sos Villaggi dei Bambini ha dato vita nel 2017 al Programma di affido familiare interculturale “Come a casa”, in collaborazione con i Servizi sociali e Casa dell’affidamento del Comune di Torino, per promuovere e sostenere l’affidamento familiare di nuclei mamma con bambino e minorenni sole in situazioni di grave disagio economico e/o abitativo. Negli anni il Programma ha aiutato, grazie alle famiglie affidatarie, oltre 84 mamme con bambini, che hanno trovato un ambiente sicuro in cui poter superare le difficoltà e iniziare un percorso verso la propria autonomia come nucleo. “L’interculturalità e la comprensione tra ‘diversi’ mondi è da sempre uno dei principi cardine del lavoro che quotidianamente svolgiamo con i nuclei e le famiglie affidatarie”, afferma Precious Ugiagbe, referente del Programma.

Tutti i presenti daranno il via all’opera pubblica “La grande pagina bianca”, happening di arte partecipata aperto alla cittadinanza, sostenibile culturalmente e per l’ambiente, ideato dal poeta e artista internazionale Ivan Tresoldi, in arte Ivan. L’artista insieme a volontari, bambini, studenti, famiglie e cittadini, darà il via alla creatività. Tutti “armati” di pennelli e vernici verranno coinvolti sul grande telo bianco di centinaia di metri quadrati per la realizzazione di una testimonianza artistica disegnando un fiore, una poesia, una casa, un cuore, a favore dell’infanzia e, in particolar modo, dell’infanzia più vulnerabile per lasciare un segno permanente che ricordi ogni giorno l’importanza di tutelarla.

“Il nostro è, da sempre, un impegno di lungo termine e orientato a garantire un futuro a bambine, bambini, ragazze, ragazzi, le loro famiglie e le comunità del territorio in cui vivono”, spiega Maria Grazia Lanzani, presidente di Sos Villaggi dei bambini.

All’evento, oltre a Lanzani e Ugiagbe, saranno presenti anche Jacopo Rosatelli, assessore ai Diritti e alle pari opportunità della Città di Torino, e Roberta Beta, giornalista radiofonica e testimonial di Sos Villaggi dei bambini.