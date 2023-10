Violenza di genere: Terre des Hommes, al via la nuova campagna social #MettitiNeiSuoiPanni

(Foto: Terre des Hommes)

Oggi, 11 ottobre, Terre des Hommes presenta una collezione di abiti femminili strappati e rovinati, simbolo delle violenze su bambine e ragazze in allarmante crescita nel nostro Paese. L’hashtag #MettitiNeiSuoiPanni invita tutti a mettersi dalla parte delle vittime e a sostenere i progetti #inDifesa nella lotta alla cultura dello stupro e nella protezione di chi ha subito abusi.

Ricordando che si sono registrati il “+44% violenze sessuali su minori negli ultimi 10 anni” e “1.603 abusi in Italia solo nel 2022, di cui l’88% su bambine e ragazze”, Terre des Hommes fa notare come questi siano “dati drammatici, che fanno eco alle notizie di cronaca che continuano a susseguirsi”.

Per dare l’allarme, in occasione della Giornata mondiale delle bambine e delle ragazze, Terre des Hommes lancia la campagna #MettitiNeiSuoiPanni con #inDifesa Collection: una collezione di 4 abiti femminili che mostrano i segni della violenza, 4 visual di forte impatto che invitano a riflettere sull’urgenza di questo problema e a mettersi dalla parte delle vittime.

La campagna, ideata e realizzata da Acne – a Deloitte business, con la collaborazione del designer Giovanni Lipari, il suo assistente Ciro Lipari e del fotografo Marco Vagnetti, permette a tutti di dimostrare il proprio sostegno anche sui social.

“L’invito – spiega Terre des Hommes – è quello di strapparsi, concretamente o simbolicamente, una maglietta – o un qualsiasi capo d’abbigliamento – per dimostrare solidarietà a chi ha subito abusi e dire basta alle giustificazioni, ai silenzi, alle scuse e ai contesti di omertà che, nel nostro Paese, troppo spesso fanno da sfondo alle violenze. Ma anche per provare a spogliarsi di quegli stereotipi e pregiudizi che ancora condizionano la nostra società limitando il diritto di bambine e ragazze a crescere libere da violenza e discriminazioni”.

Le donazioni, raccolte sulla pagina indifesa.org, aiuteranno i progetti #InDifesa nella lotta alla cultura dello stupro e nella protezione dei diritti e della libertà di bambine e ragazze.

Paolo Ferrara, direttore generale di Terre des Hommes Italia, osserva: “Mai come quest’anno i dati che abbiamo presentato nell’annuale dossier inDifesa richiamano la nostra attenzione verso la situazione allarmante che viviamo in Italia, in 10 anni i reati di violenza sessuale e violenza sessuale aggravata sono aumentati del 44%, nel 2022 si sono registrate oltre 1.600 vittime e l’88% tra esse è una bambina o una ragazza. Siamo grati ad Acne per aver scelto di essere al nostro fianco anche in questa occasione e per aver realizzato una campagna che trasmette un forte messaggio di solidarietà. Il nostro impegno è rivolto a lavorare con e per le ragazze e i ragazzi affinché possano essere protagonisti di un cambiamento culturale che renda la nostra società più inclusiva”.