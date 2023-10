Papa Francesco: udienza, fa salire cinque bambini sulla papamobile

Anche oggi il “rito” del giro della piazza con i bambini a bordo è stato rispettato. Papa Francesco è arrivato in piazza San Pietro per l’udienza generale intorno alle 8.45, e con lui a bordo c’erano cinque piccoli ospiti, maschi e femmine, che si sono goduti il percorso sulla jeep bianca scoperta tra i vari settori della piazza dalla loro angolatura privilegiata. A fare da cornice il sole di una splendida giornata di ottobrata romana, con una folla straripante di fedeli, molti dei quali dovevano ancora passare i varchi di accesso, mentre Francesco era già sulla papamobile. Protagonisti del giro del pre-udienza sono stati, ancora una volta, i bambini, che il Papa – apparso sorridente e rilassato – ha salutato uno a uno grazie al solerte aiuto degli uomini della Gendarmeria vaticana. Poco distante, intanto, in Aula Paolo VI, continua il Sinodo sulla sinodalità, a cui il Papa partecipa durante le Congregazioni generali, quando non ci sono impegni imprevisti.