Settimanali diocesani: Calabria e Lucania, don Enzo Gabrieli confermato delegato della Fisc

(Foto: Fisc Calabria e Lucania)

Don Enzo Gabrieli, direttore di “Parola di Vita”, settimanale diocesano di Cosenza-Bisignano, e segretario nazionale della Fisc (Federazione italiana settimanali cattolici) è stato rieletto per acclamazione delegato regionale per Calabria e Basilicata in vista del prossimo quadriennio e dell’assemblea elettiva di novembre 2023. L’elezione è avvenuta nel corso della riunione di delegazione che si è svolto ieri a Cosenza. L’incontro è stato presieduto dal vicepresidente nazionale della Fisc, Chiara Genisio. Nel suo intervento conclusivo, sottolineando le finalità della Fisc, Genisio ha rimarcato l’impegno e l’importanza dei settimanali cattolici e dei giornalisti che operano in questo ambito, “facendolo come una missione”.

L’arcivescovo di Cosenza, mons. Giovanni Checchinato, ha portato i saluti ai giornalisti presenti, soffermandosi qualche minuto con loro prima che la delegazione procedesse all’apertura dei lavori ai quali hanno preso parte i rappresentanti dei giornali diocesani: Camminare Insieme (arcidiocesi di Rossano-Cariati); Comunità nuova (arcidiocesi di Catanzaro-Squillace); L’abbraccio (diocesi di Cassano all’Jonio); Lamezia Nuova (diocesi di Lamezia-Terme); La Parola (diocesi di Melfi); Avvenire di Calabria (arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova); Logos (arcidiocesi di Matera); Pandokeion – Casa che accoglie (arcidiocesi di Locri-Gerace); Parola di Vita (arcidiocesi di Cosenza-Bisignano).

In apertura dei lavori, don Gabrieli ha evidenziato che “in Calabria siamo una bella squadra che in questi anni è cresciuta inserendosi appieno nella Federazione, facendo la propria parte, lavorando senza ostilità e che ha trovato collaborazione anche nei vescovi calabresi e negli Uffici per le comunicazioni sociali delle diocesi della Regione”. In questi anni, ha proseguito don Gabrieli, “anche la pandemia ci ha portato ad avere un modo diverso di rapportarci non solo tra di noi, ma anche col territorio: abbiamo cercato di avviare un dialogo costruttivo per la crescita delle realtà editoriali presenti in questa regione dove finora il giornale diocesano era visto solo come una sorta di bollettino del vescovo”. Nei vari interventi è stata ribadita l’importanza della Federazione e la necessità di una presenza attiva sul territorio partendo soprattutto dalla sollecitazione di Papa Francesco che invita la Chiesa ad essere “in uscita” diventando “giornali in uscita” per raccontare le varie realtà che ci sono nelle diocesi, senza tralasciare le difficoltà in cui operano le varie testate.

La delegazione calabro-lucana ha anche espresso soddisfazione per la rielezione di Raffaele Iaria alla guida della delegazione Estero della Fisc. Al Giornalista e scrittore calabrese originario di Scala Coeli (Cs), sono stati diretti sinceri e affettuosi auguri di buon lavoro.

Nel corso della riunione, infine, è stata confermata segretaria della delegazione calabrese Saveria Maria Gigliotti, direttore del giornale diocesano “Lamezia Nuova”.