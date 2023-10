Attacco a Israele: Della Longa (Croce rossa internazionale), “proteggere i civili e le persone che aiutano le comunità colpite”. Morto un volontariato che guidava ambulanza

“La Federazione internazionale di Croce rossa e Mezzaluna rossa è particolarmente preoccupata per il livello di violenza che stiamo vedendo in Israele e nella Striscia di Gaza. Ovviamente siamo rimasti tutti scioccati dalle immagini tremende che abbiamo visto sabato e siamo altrettanto scioccati nel vedere civili e anche i nostri team colpiti dalle violenze” . Lo afferma Tommaso Della Longa, portavoce della Federazione internazionale di Croce rossa e Mezzaluna rossa, in un video messaggio pubblicato oggi sui social. La Federazione internazionale di Croce rossa e Mezzaluna rossa lavora con le società nazionali anche in Israele con Magen David Adom e in Palestina con la Mezzaluna rossa palestinese. “La nostra richiesta a tutte le parti è di rispettare, proteggere i civili, infrastrutture civili, le persone che lavorano in ambulanza, negli ospedali, i team umanitari – sottolinea Della Longa -. Drammaticamente abbiamo già perso un volontario, mentre guidava un’ambulanza della Stella di David Rossa mentre portava dei pazienti verso l’ospedale e abbiamo avuto altre ambulanze e team, questa volta a Gaza, colpiti da bombardamenti e combattimenti. La richiesta a tutte le parti è di proteggere i civili e le persone che aiutano le comunità colpite da questo terribile conflitto”.