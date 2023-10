Povertà: Antoniano, domenica 15 ottobre frati e volontari distribuiscono pane in strada a Roma, Milano, Bologna, Torino e Cava de’ Tirreni

(Foto: Antoniano Bologna)

Pane in strada, per chi ha fame, per chi è solo, per chi si ama. Domenica 15 ottobre, 5 mense francescane della rete nazionale di Operazione Pane aprono le porte per distribuire pane fresco nelle strade. “Vogliamo condividere il pane con tutti – commenta fr. Giampaolo Cavalli, direttore dell’Antoniano – per ricordarci che solo insieme e nella condivisione si vince la povertà”.

Le mense francescane di Operazione Pane su iniziativa dell’Antoniano di Bologna celebrano così la Giornata mondiale del pane e quella per la lotta alla povertà, che cadono il 16 e il 17 ottobre.

Più di 60 frati e volontari di Roma, Milano, Bologna, Torino e Cava de’ Tirreni (Sa) saranno vicino alle mense e alle chiese, nella giornata di domenica 15 ottobre, e distribuiranno oltre 3.000 pagnotte.

“Il pane è casa, amore, cura. È condivisione. Spezzare il pane, dividerlo con chi ci sta accanto vuol dire riconoscerci parte di una sola famiglia, riconoscerci come fratelli e sorelle. Significa dire ‘benvenuto, benvenuta, qui sei a casa’. È quello che facciamo ogni giorno nelle nostre mense, accogliendo chi è fragile e solo. Lo facciamo sull’invito di Gesù: date voi stessi da mangiare”, prosegue fr. Cavalli.

L’evento e tutte le attività delle mense di Operazione Pane sono possibili anche grazie al Piccolo Coro dell’Antoniano e al mondo di Zecchino d’Oro. L’Antoniano è, infatti, il luogo dove la musica diventa pane: i bimbi del coro e i piccoli solisti di Zecchino d’Oro, con le loro voci e la loro gioia, contribuiscono alle attività delle mense, a garantire un pasto a chi non ha da mangiare. Esempio concreto di quello che può fare la musica: donare il pane a chi ha fame o è solo. E proprio per celebrare questo spirito, fondamento di Antoniano, l’edizione 2023 di Zecchino d’Oro, in onda l’1,2 e 3 dicembre su Rai1, avrà come titolo La musica può.

L’Associazione Panificatori di Bologna e provincia ha generosamente donato il pane fresco che verrà distribuito in via Guinizelli come gesto di solidarietà e condivisione per celebrare la Giornata Mondiale contro la Povertà. Questa collaborazione rappresenta un segno tangibile della loro sensibilità e dell’attenzione al valore del pane come simbolo di rinascita e di aiuto verso il prossimo. Numerosi i panettieri e i fornai che si sono uniti all’iniziativa.

L’evento sarà anche un’occasione per aprirsi a tutta la comunità, per far conoscere le attività delle mense e sensibilizzare sull’importanza di tendere la mano a chi non ce la fa e far sentire il calore di una famiglia a chi è solo.