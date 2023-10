Sanità: Firenze, il 19 e il 20 ottobre l’8ª edizione del Forum Sistema salute

Firenze torna capitale della salute il 19 e il 20 ottobre. Alla Stazione Leopolda si terrà l’8ª edizione del Forum Sistema salute, una opportunità di confronto sul futuro della sanità. Il Forum avrà come tema centrale la “Ri-evoluzione dell’intelligenza” e la promozione del ricorso all’intelligenza artificiale in sanità.

Si discuterà di argomenti che spaziano dalle malattie rare a quelle croniche, dall’organizzazione della sanità territoriale alle competenze e alla gestione del personale umano e professionale, dai servizi alle risorse economico-finanziarie necessarie per costruire un sistema sanitario adattabile ai cambiamenti continui.

Ad aprire i lavori del Forum Sistema salute sarà il sindaco Dario Nardella, per il 19 ottobre è stato invitato il ministro della Salute Orazio Schillaci. Per l’edizione 2023 oltre 400 relatori, quello: una serie di sessioni tematiche che affrontano temi cruciali e di attualità, coinvolgendo esperti del settore, responsabili delle politiche sanitarie, rappresentanti dell’industria e del mondo accademico. E durante i due giorni di Forum saranno premiate le eccellenze della sanità italiana.

Nella prima giornata dei lavori sono attesi gli interventi di Americo Cicchetti, neo direttore generale della Programmazione sanitaria del Ministero della Salute, e Sebastiano Maffettone, professore di Filosofia politica e Teorie della globalizzazione presso l’Università Luiss Guido Carli di Roma, direttore dell’Osservatorio Ethos (Luiss Business School).