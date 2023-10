Diocesi: Gorizia, al via domani gli incontri dei Gruppi della Parola

Riprenderà domani giovedì 12 ottobre, a Gorizia, il percorso di formazione dei Gruppi della Parola. Il primo incontro sarà ospitato dalle 20.30 presso la sala riunioni posta al primo piano dell’ex Seminario. “Oltre alla presentazione dei prossimi brani del Vangelo di Giovanni (con la consegna delle schede di ausilio), verrà dedicato uno spazio alla verifica del percorso dei singoli gruppi attivi nelle diverse realtà parrocchiali”, viene spiegato in una nota della diocesi, nella quale si sottolinea che all’incontro, alla presenza del vescovo Carlo Roberto Maria Redaelli, è importante che “siano presenti almeno un paio di rappresentanti per ciascun gruppo, in modo che il confronto possa essere reale e vi sia la possibilità di condividere in maniera efficace alcune linee guida del cammino di tutti i Gruppi della Parola”.

Le successive presentazioni delle schede per il lavoro nei gruppi della Parola si terranno il 16 novembre, il 14 dicembre, il 16 gennaio 2024, il 15 febbraio, il 14 marzo, il 18 aprile e il 16 maggio.