Giornata migrante e rifugiato: Brescia, domani inaugurazione della mostra fotografica “Human lines – Anatomia di un’accoglienza”

In occasione della 109ª Giornata mondiale del migrante e del rifugiato, verrà inaugurata domani, giovedì 12 ottobre, a Brescia, la mostra fotografica “Human lines – Anatomia di un’accoglienza”. L’evento inaugurale è in programma alle 18 presso la sala Romanino dei Missionari Saveriani in via Piamarta 9; qui, nello Spazio Mostre, l’esposizione sarà visitabile fino a domenica 5 novembre. “La mostra – si legge in una nota della diocesi – è composta da 36 pannelli autoportanti di cui 3 introduttivi, mentre ognuno dei 33 restanti affronta uno specifico tema tramite una foto accoppiata ad un breve testo, ed un codice QRcode che dà accesso a contenuti audio con voci, opinioni, testimonianze dei protagonisti su quello stesso tema, che siano operatori, rifugiati, volontari, esperti ed altri attori coinvolti da questa esperienza”.

La mostra, che può essere visitata con una guida messa a disposizione dall’Ufficio diocesano per i migranti, sarà aperta nelle giornate di domenica, lunedì, martedì e mercoledì dalle 10 alle 12.30 e in quelle di giovedì, venerdì e sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 18.