Devozione: Itri, la settimana prossima la festa di San Paolo della Croce

Ritorna la festa in onore di San Paolo della Croce nella comunità passionista di Itri-Civita e per tutta la città di Itri. “Questo territorio della diocesi di Gaeta è profondamente legato all’esperienza mistica e missionaria del fondatore dei Passionisti – sottolinea padre Antonio Rungi, delegato arcivescovile per la vita consacrata della diocesi di Gaeta e superiore della comunità passionista di Itri e del santuario della Civita– in quanto ancora oggi, a distanza di 300 anni della presenza di San Paolo della Croce a Gaeta, nel romitorio della Madonna della Catena e successivamente al santuario della Civita, i fedeli ricordano con gratitudine ciò che ha fatto san Paolo della Croce, che ha attraversato queste terre mettendo al centro della sua vita e predicazione la Passione di Cristo”. Padre Rungi aggiunge: “A San Paolo della Croce affidiamo la comunità passionista di questa città, tutti i suoi devoti e particolarmente quelli che nella vita di tutti i giorni, nel silenzio e nella sofferenza, fanno compagnia a Cristo sulla via del Calvario, come Maria la Madre di Dio e Madre nostra amatissima”.

I festeggiamenti inizieranno mercoledì 18 ottobre per concludersi domenica 22 ottobre. Tutti i giorni sono previsti momenti di preghiera, con la recita del rosario e messe. Il 20 ottobre la celebrazione eucaristica delle 18 sarà presieduta da mons. Luigi Vari, arcivescovo di Gaeta.

Domenica 22 è in programma anche una processione con la statua del santo per il rione e nella messa delle 18 presieduta da padre Rungi il bacio della reliquia. Dalle ore 19,30 alle 21,30 anche un momento di fraternità, musica e balli nel piazzale; a conclusione fuochi d’artificio.