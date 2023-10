Attacco a Israele: card. Pizzaballa a Tv2000, “strage Hamas inaccettabile e inumana, il dolore dei palestinesi non può giustificarla”

“Sono barbarie ingiustificabili, inaccettabili, moralmente da rifiutare. Esprimiamo solidarietà alle famiglie che hanno perso questo persone condannando in maniera inequivocabile una cosa del genere che non ha comprensione in un contesto cristiano e soprattutto umano”. Lo afferma il patriarca latino di Gerusalemme, card. Pierbattista Pizzaballa, in un’intervista al Tg2000, il telegiornale di Tv2000, commentando la strage di bambini nel kibbutz Kfar Aza compiuta da Hamas.

“È terrorismo islamico? C’è qualcosa nel mondo islamico – sottolinea il card. Pizzaballa – che nutre un pensiero di questo genere. Lo abbiamo visto in Siria e Iraq. Pensavamo di non vederlo qui ma invece è accaduto. C’è certamente una dimensione di odio profondo da parte di Hamas nei confronti di Israele e tutto ciò che è ebraico. Ma questo non è giustificabile. Il dolore dei palestinesi non può giustificare una cosa del genere”. “La via d’uscita – conclude il card. Pizzaballa a Tv2000 – è fermare le armi e cercare di trovare, nel tempo, una via di soluzione per questi 5 milioni di persone che non possono vivere sospesi senza prospettive per il loro futuro come popolo e come Nazione”.