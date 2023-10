Attacco a Israele: Valastro (Cri), “sale a cinque il bilancio delle vittime tra operatori e volontari. Necessario proteggere personale impegnato nei soccorsi”

Un’altra vittima per la Mezzaluna rossa palestinese (Prcs) oggi a Gaza, si tratta di un paramedico che si trovava a bordo di un’ambulanza. Sale a cinque il bilancio totale, tra operatori e volontari, dei deceduti, quattro per la Prcs e uno per la Stella di David Rossa. “Questa notizia, come tutte le notizie che giungono dalla Striscia di Gaza e da Israele, ci riempie di dolore”, ha commentato Rosario Valastro, presidente della Croce rossa italiana, in una nota. “Da parte della Croce rossa italiana – ha aggiunto – c’è non solo la vicinanza alle nostre consorelle in questa fase terribile di violenze ma il forte appello che rinnoviamo anche dall’Italia a tutte le parti coinvolte nel conflitto è quello di proteggere tutti coloro che sono coinvolti nei soccorsi e nell’aiuto umanitario, tutelando la vita dei civili”.