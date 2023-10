Diocesi: Rimini, sabato la festa di San Gaudenzo

Sabato 14 ottobre si celebra a Rimini la solennità di san Gaudenzo, patrono della città e della diocesi, celebrazione che segna anche l’inizio ufficiale del nuovo anno pastorale. Per l’occasione, la diocesi di Rimini festeggia proponendo a tutta la comunità alcune iniziative. Nella giornata del patrono, sabato 14 ottobre, il vescovo di Rimini, mons. Nicolò Anselmi, celebrerà la messa presso la parrocchia riminese di san Gaudenzo, in piazza Mazzini, alle ore 10.30, mentre nel pomeriggio, alle ore 16 in Sala San Gaudenzo presso la curia vescovile, si terrà il tradizionale incontro del vescovo con le autorità civili e militari della città. Incontro che sarà occasione per il vescovo di proporre alcune riflessioni rivolte alla cittadinanza. Le iniziative proseguiranno con l’inizio del nuovo anno pastorale: in basilica cattedrale, alle 17.30, si svolgerà la celebrazione eucaristica presieduta da mons. Anselmi, durante la quale ai fedeli partecipanti sarà concessa l’Indulgenza plenaria. Inoltre, il presule darà il mandato ai catechisti, educatori giovanili, capi scout, animatori della liturgia e della carità. “Il vescovo invita tutta la comunità diocesana alla celebrazione del patrono della città e della nostra diocesi afferma il vicario generale, don Maurizio Fabbri –. È l’occasione per stringersi tutti attorno al nostro pastore per dare inizio al nuovo anno pastorale”. Alle ore 19, dopo la messa, è indetta una fiaccolata di preghiera per invocare il dono della pace, nel centro storico riminese. Infine, domenica 15 ottobre, alle ore 21, in cattedrale è in programma il tradizionale concerto di musica sacra in onore di san Gaudenzo, promosso dalla diocesi con la collaborazione della Cappella musicale malatestiana.

“Nella solennità di san Gaudenzo – le parole del vescovo di Rimini – la nostra Chiesa locale si ritrova e si manifesta nella sua unità: che il senso della diocesi fiorisca nel cuore di tutti i pastori e i fedeli della comunità cristiana riminese”.