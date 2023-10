Povertà educativa: Con i Bambini, a Bruxelles il 17 ottobre presentazione del progetto multimediale “Stati d’infanzia”

Sarà presentato a Bruxelles il prossimo 17 ottobre il progetto multimediale “Stati d’infanzia. Viaggio nel Paese che cresce” realizzato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile con il patrocinio di Rai per la sostenibilità Esg.

L’inaugurazione si terrà alle 17 presso la Philantropy House, sede di Philea – Philanthropy Europe Association, in Rue Royale 94. Nel corso dell’evento, dopo i saluti di Marco Rossi Doria, presidente di Con i Bambini, e Delphine Moralis, ceo di Philea, interverranno il fotografo Riccardo Venturi, che ha realizzato gli scatti, due volte Word Press Photo, Arianna Massimi, che ha realizzato il documentario, e Ilaria Prili, che ha curato l’esposizione. Al termine dell’inaugurazione sarà possibile partecipare a visite guidate della mostra, l’ingresso è libero. In occasione dell’evento sarà proiettato un videomessaggio di Maria Teresa Bellucci, viceministro del Lavoro e delle Politiche sociali e vicepresidente del Comitato di indirizzo strategico di Con i Bambini, che farà un saluto da parte del Governo.

Quella di Bruxelles è la sesta tappa della mostra, dopo Roma, Biella, Bergamo, Cuneo e Torino e sarà aperta al pubblico fino al 12 gennaio 2024.

Le immagini e il docu-film sono il frutto di un lungo viaggio durato due anni, da Nord a Sud dell’Italia, attraverso decine di “cantieri educativi” tra gli oltre 600 selezionati da Con i Bambini nell’ambito del Fondo, con l’obiettivo di mettere in luce la complessità e le difficoltà del crescere nella povertà e le possibilità di cambiamento grazie alle opportunità date a migliaia di bambini e le relative famiglie.

“Stati d’infanzia. Viaggio nel Paese che cresce – spiega Marco Rossi-Doria – rappresenta la fotografia di un paese che ha lasciato indietro i suoi ragazzi, quelli che vivono un contesto di difficoltà. La mostra rappresenta le immagini di un’Italia dove l’ascensore sociale si è fermato e dove chi nasce povero muore povero. In molte immagini manca la dimensione del sogno, della possibilità che dovrebbe essere alla base della crescita di bambini e ragazzi. Grazie al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile per oltre mezzo milione di minori e relative famiglie quella luce si è accesa. Ai ragazzi è stata data una opportunità che è quella di crescere”. “Questa tappa europea – aggiunge Rossi Doria – rappresenta un’occasione importante per portare all’attenzione delle istituzioni pubbliche e private europee il fenomeno della povertà educativa minorile e per sottolineare il lavoro svolto dalle comunità educanti sperimentate in Italia, in modo forte e innovativo, anche nel confronto internazionale, proprio grazie al Fondo, che rappresenta un’esperienza unica di cooperazione pubblico-privato in questo campo”.

“Accogliere la mostra ‘Stati d’infanzia. Viaggio nel Paese che cresce’ a Bruxelles alla Casa della Filantropia è per noi un grande onore – afferma Ilaria d’Auria, responsabile dei programmi e collaborazioni tematiche Philea -. La missione di Philea è quella di incoraggiare e rafforzare la comunità filantropica europea per costruire un quotidiano e un futuro migliore: uno dei modi in cui la perseguiamo è attraverso la condivisione della ricchezza di pratiche e iniziative che le fondazioni intraprendono ogni giorno a livello locale. Ospitare la mostra a Bruxelles ci permette di raggiungere tre obiettivi: dare visibilità europea al lavoro di uno dei nostri membri sul tema della povertà educativa minorile e delle comunità educanti, aumentare la nostra conoscenza di esperienze di cooperazione pubblico-privato e collegare la mostra al lavoro di uno dei quattordici programmi tematici che portiamo avanti a Philea e che lavoro proprio sul tema dei bambini e dei giovani”.

La mostra ha inoltre ricevuto la medaglia del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha voluto mostrare vicinanza all’iniziativa. La mostra è stata presentata anche a Papa Francesco dal presidente di Con I Bambini, Marco Rossi-Doria, dal presidente dell’Acri Francesco Profumo e dagli artisti.

Dopo le diverse tappe italiane, a partire dall’anteprima nazionale al Museo di Roma in Trastevere, con oltre 15 mila visitatori, la mostra arriva a Bruxelles grazie alla collaborazione di Philea – Philanthropy Europe Association, associazione europea che riunisce oltre 10.000 fondazioni di pubblica utilità presenti in più di 30 Paesi.