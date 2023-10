Covid-19: Mattarella conferisce la medaglia d’oro al valor civile al Dipartimento della Protezione civile

(Foto: Francesco Ammendola - Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

Nel corso di una cerimonia svoltasi questa mattina al Palazzo del Quirinale, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito la medaglia d’oro al valor civile al Dipartimento della Protezione civile per l’attività di coordinamento svolta in occasione dell’emergenza sanitaria da Covid-19. “In occasione della diffusione sull’intero territorio nazionale del virus Sars-CoV-2 ed alla relativa dichiarazione di stato di emergenza – si legge nella motivazione del conferimento –, il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, assicurava con proprio personale un costante, capillare ed efficace coordinamento delle componenti e delle strutture operative del servizio nazionale della Protezione Civile, fornendo prova di ammirevole abnegazione ed alto senso dello Stato, assicurando la più idonea risposta organizzativa, logistica ed operativa, in termini di contrasto alla diffusione epidemiologica, consentendo il superamento della fase emergenziale e riscuotendo unanime riconoscenza e vivo apprezzamento da parte della comunità nazionale”.

Alla cerimonia sono intervenuti il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Sebastiano Musumeci, e il Capo del Dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio. Il Capo dello Stato, dopo aver reso omaggio alla Bandiera insignita, coadiuvato da Curcio, ha consegnato la medaglia.