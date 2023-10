Diocesi: Bari, a Bitonto nel pomeriggio un convegno in memoria di Giovanni XXIII. Venerdì 20 messa presieduta da mons. Satriano

La Fondazione “Giovanni XXIII onlus” e l’Ufficio per il laicato dell’arcidiocesi di Bari-Bitonto invitano, mercoledì 11 ottobre, alle 17, presso il Centro Alzheimer “Prof. D. Saracino” a Bitonto (Via Dossetti, 8), a partecipare al convegno in memoria di San Giovanni XXIII sul tema “I laici oggi e il Concilio Vaticano II”. Interverrà Nicola Colaianni, professore emerito di Diritto ecclesiastico.

Venerdì 20 ottobre, alle 17, mons. Giuseppe Satriano, arcivescovo di Bari-Bitonto, presiederà la celebrazione eucaristica presso il Centro Alzheimer “Prof. D. Saracino” a Bitonto.