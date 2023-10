Salute mentale: Rizzi (Soleterre), “accreditare psicologi e psicoterapeuti al Ssn come si fa con i medici di base”

(Foto: Soleterre)

“Dai dati Cnop emerge da tempo che l’80% dei bambini e adolescenti non ha accesso al supporto psicologico fornito dal Ssn ma solo a pagamento. Ad oggi, ci sono 2,8 psicologi ogni 100mila abitanti nei consultori; 2,2 ogni 100mila negli ospedali. Ma ne servirebbe 1 ogni 1.500 secondo i dati Iss”. Lo dichiara Damiano Rizzi, psicoterapeuta, fondatore e presidente di Fondazione Soleterre, all’interno dell’iniziativa “Milano 4 Mental Health”.

“A livello di psicologi e psicoterapeuti privati, ce ne sono 3 ogni 1.500 abitanti. Quindi per avere lo psicologo di base – e non credo che quello per le cure primarie sia la soluzione – occorre accreditare i privati al Ssn come si fa con i medici di base. Solo così sarà possibile in una decina di anni avere la stessa facilità di accesso alla psicologia come avviene con pediatra e medico di base” – dichiara Damiano Rizzi, psicoterapeuta, fondatore e Presidente di Fondazione Soleterre, all’interno dell’iniziativa Milano 4 Mental Health. “Non possiamo assistere inerti alla distruzione del Sistema sanitario nazionale nel suo accesso gratuito alle cure mediche. Se continuiamo ad accettare la realtà, caratterizzata da una riduzione continua di risorse per il Ssn, non cambierà nulla e non si arriverà all’istituzione della figura dello psicologo di base. Bisogna essere molto più grandi dei problemi a cui far fronte. Le scelte politiche sono cruciali in questo contesto: è necessario che la coerenza politica corrisponda alla volontà di investire in questo campo, e non vederlo meramente come un costo in più riversato sul Ssn”, conclude Rizzi.

L’incontro svolto questa stamattina presso lo SpazioLab della Triennale di Milano, dal titolo “Lo psicologo di base: a che punto siamo? Ruolo e percorsi nel mondo sanitario di domani” ha visto come interlocutori la presidente dell’Ordine degli psicologi della Lombardia, Laura Parolin, il segretario provinciale della Società italiana di Medicina generale e delle cure primarie, Alessandro Politi, il presidente di Fondazione Soleterre, Damiano Rizzi, e Rachele Scarpa, promotrice dell’intergruppo parlamentare per la tutela del benessere psicologico e della salute mentale, nonché il contributo di Marco Papa, direttore dell’Area Salute e Servizi di comunità del Comune di Milano.