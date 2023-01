Vocazioni: don Gianola (Cei), “ciascuno è una tessera di un mosaico”

“Il tema del nostro convegno ‘Un meraviglioso poliedro’ nasce da un’espressione di Papa Francesco dedicata alla Chiesa e per noi significa trama, intreccio, di molteplici vocazioni di cui ciascuno è un filo, una tessera del mosaico, un faccia del poliedro”. Così don Michele Gianola, direttore dell’Ufficio nazionale per la pastorale delle vocazioni Cei nell’aprire il convegno nazionale oggi a Roma.

“Un meraviglioso poliedro” è il tema della tre giorni di lavori che, quest’anno, si svolge in collaborazione con l’Ufficio nazionale per la pastorale della famiglia Cei. E proprio padre Marco Vianelli, direttore dell’ufficio Famiglia ha sottolineato come la famiglia sia un pezzo di questo poliedro. “Con Amoris laetitia – ha detto p. Vianelli – Papa Francesco ha rilanciato questo tema: quindi c’è un progetto di Dio che va compreso e accompagnato. E chiediamoci anche: cosa ha da dire la famiglia alla vocazione sacerdotale o religiosa?”. Il convegno, in programma dal 3 al 5 gennaio, vede la partecipazione di diversi relatori: dal card. Oscar Cantoni, vescovo di Como, a mons. Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari e Segretario generale della Cei.