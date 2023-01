Diocesi: Ventimiglia, messa e contributo per il bimbo brutalmente picchiato nei giorni scorsi

Il vescovo di Ventimiglia-San Remo, mons. Antonio Suetta, e l’intera diocesi seguono con “profonda partecipazione e sensibilità” la vicenda del piccolo bimbo brutalmente percosso a Ventimiglia lo scorso 19 dicembre.

Il vescovo offrirà per lui la messa della solennità dell’Epifania del Signore nella cattedrale di Ventimiglia il giorno venerdì 6 gennaio, alle 10.30. La diocesi aderisce alla sottoscrizione ed offre in segno di solidarietà e di vicinanza un contributo per la famiglia, che non lascia solo il piccolo ricoverato all’Ospedale Gaslini di Genova. Per chi altri volesse partecipare sottoscrivendo, tutte le informazioni sono qui.