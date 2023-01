Benedetto XVI: Rossano-Cariati, domani la messa di suffragio in cattedrale presieduta da mons. Aloise

L’arcivescovo di Rossano-Cariati, mons. Maurizio Aloise, celebrerà la messa in suffragio del Papa emerito Benedetto XVI domani, mercoledì 4 gennaio, alle ore 18 nella cattedrale della Vergine Achiropita a Rossano.

Anche in tutte le parrocchie delle cinque foranie sarà celebrata la messa di suffragio nello stesso giorno in cui l’arcivescovo presiede in cattedrale.