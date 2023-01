Benedetto XVI: continua la fila di fedeli in ingresso in basilica

Continua la fila di fedeli che, per il secondo giorno consecutivo, vogliono rendere omaggio alla salma del Papa emerito Joseph Ratzinger, collocata – come quella del suo predecessore, Giovanni Paolo II – nella basilica vaticana, al centro dell’Altare della Confessione. Ieri si era già raggiunta la cifra record di 65mila presenze. Cifra che, però, non stupisce chi ha seguito tutto il pontificato di Benedetto XVI e gli ultimi appuntamenti pubblici che hanno fatto seguito alla rinuncia, sempre seguiti da una folla via via crescente che si è stretta affettuosamente intorno al successore di Pietro prima della fine effettiva del pontificato, col ritiro a Castelgandolfo e la scelta di vivere nel Monastero Mater Ecclesiae per sostenere in silenzio e “nascosto al mondo”, come lui stesso a dichiarato, il cammino della Chiesa. La basilica di San Pietro resterà aperta anche oggi e domani, dalle 9 alle 19, per l’omaggio dei fedeli. Si lavora, intanto, all’allestimento del palco papale, sul sagrato della basilica vaticana, da cui Papa Francesco presiederà giovedì prossimo, alle 9:30, i funerali del Papa emerito.