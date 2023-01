Benedetto XVI: Cesena-Sarsina, giovedì 5 gennaio mons. Regattieri partecipa ai funerali in Vaticano e di ritorno di sera presiede messa di suffragio in cattedrale

Giovedì 5 gennaio, di ritorno dal funerale che Papa Francesco presiederà in san Pietro, in Vaticano, il vescovo di Cesena-Sarsina, mons. Douglas Regattieri, alle 18 in cattedrale celebrerà la messa vespertina della vigilia dell’Epifania in suffragio del Papa emerito Benedetto XVI.

Al cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, il vescovo ha inviato sabato pomeriggio un messaggio di cordoglio a nome di tutta la diocesi.

“In suffragio di Benedetto XVI si possono celebrare messe – scrive il vicario generale, don Pier Giulio Diaco, in un messaggio inviato ai sacerdoti – anche in questi giorni feriali del tempo di Natale, secondo le indicazioni date dall’Ufficio liturgico della Cei. Ogni parroco e rettore di chiese saprà individuare la modalità più adatta per invitare i fedeli alla preghiera e celebrare con loro”.