Benedetto XVI: Medici cattolici Oppido Mamertina, “animo forte e deciso contro lo scandalo della pedofilia nella Chiesa”

“Benedetto XVI è stato, per la statura spirituale e culturale, un esempio di vita cristiana per tutto il mondo. Grande teologo, si è cimentato in quell’abisso silenzioso di quella terra di nessuno fra crocifissione del venerdì e resurrezione della domenica in un mondo che palesava sempre più il dramma vissuto nel mondo”. A scriverlo, in un messaggio, la sezione di Oppido Mamertina – Palmi dell’Associazione Medici Cattolici. “Combatté con animo forte e deciso per dare sempre vigore con le sue parole i suoi gesti sia a corpo che all’anima, come per esempio fece con lo scandalo della pedofilia del clero, chiedendo pubblicamente perdono per chi aveva commesso tali abominevoli azioni”, scrivono nel comunicato. “Egli ha anticipato e compreso a fondo il rapporto esistente fra fede e mondo circostante”.