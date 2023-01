Benedetto XVI: Berlino, aperto ieri il libro delle condoglianze nella Nunziatura apostolica. Mons. Batzing (Dbk), “Colpito dalla partecipazione per la sua morte”

In occasione della morte del Papa emerito Benedetto XVI, da ieri è stato aperto il libro ufficiale delle condoglianze dei fedeli tedeschi, nella Nunziatura apostolica a Berlino. Insieme con il nunzio apostolico, l’arcivescovo Nikola Eterović, il presidente della Conferenza episcopale tedesca (Dbk), mons. Georg Bätzing, ha firmato il libro e ha rivelato di esser stato toccato dalle attestazioni di vicinanza giunte: “Sono impressionato e sopraffatto dalla grande partecipazione per la morte del Papa emerito Benedetto XVI, come dimostrano innumerevoli lettere. Diverse migliaia di candele sono già state accese virtualmente sulla pagina del lutto della Conferenza episcopale tedesca su www.trauer-papst-benedikt.de. E vedo questa partecipazione attraverso una forte risposta nei media, a livello nazionale e internazionale. Sono molto grato per questo”. Con l’apertura del libro ufficiale delle condoglianze a Berlino, tutti i fedeli tedeschi sono stati invita a esprimere la loro solidarietà. Mons. Bätzing si è soffermato sulla diffusione delle foto ufficiali della salma di Benedetto XVI esposta nella basilica di San Pietro per l’omaggio dei fedeli romani e dei pellegrini di tutto il mondo: “Le immagini mi toccano. Ci mostrano qualcosa della caducità dell’uomo che ora riposa nelle mani di Dio. Così rimane la memoria di Benedetto XVI, come Papa e uomo, come cercatore di Dio e ora trovatore di Dio”. Tutti coloro che vorranno esprimere il proprio lutto con un messaggio e la loro firma, potranno recarsi nella Nunziatura apostolica a Berlino tra le 10 e le 17 fino a domani, mercoledì 4 gennaio. Inoltre, i libri per le condoglianze sono disponibili nella cattedrale del Limburgo e presso la sede della Conferenza episcopale tedesca a Bonn.