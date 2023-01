Papa Francesco ha nominato nunzio apostolico in Uruguay mons. Gianfranco Gallone, finora nunzio apostolico in Zambia e Malawi, e mons. Christophe Zakhia El-Kassis, finora nunzio apostolico in Pakistan, nunzio apostolico negli Emirati Arabi Uniti. Ne dà notizia oggi la Sala Stampa della Santa Sede.