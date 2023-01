Benedetto XVI: Lecce, il 7 gennaio mons. Seccia presiede una preghiera comunitaria, poi concerto-meditazione in memoria del Papa emerito

L’arcivescovo di Lecce, mons. Michele Seccia, sarà in Piazza San Pietro la mattina del 5 gennaio per concelebrare con Papa Francesco assieme ai vescovi e ai sacerdoti provenienti da tutto il mondo ai funerali del Papa emerito. Ma anche la diocesi, due giorni dopo la messa esequiale, si unirà in preghiera con la Chiesa universale per commemorare Benedetto XVI.

Sabato 7 gennaio alle 20, l’arcivescovo di Lecce presiederà in cattedrale una preghiera comunitaria in memoria del Papa emerito defunto durante la quale verrà anche proclamato il testamento spirituale di Joseph Ratzinger. Terminata la preghiera, sempre in duomo, si potrà assistere al concerto-meditazione del Requiem di Mozart, eseguito dall’Orchestra sinfonica di Lecce e del Salento (Oles) diretta dal maestro Realino Mazzotta. Ad affiancare l’orchestra il Coro lirico di Lecce diretto dai maestri Vincenza Baglivo e Luigi Mazzotta e i solisti Maria Luisa Casali (soprano), Marinella Rizzo (mezzosoprano), Gabriele Mangione (tenore) e Luciano Montanaro (basso). Il concerto è gratuitamente offerto alla città dalla Oles e dalla cooperativa ArtWork. Infine, l’arcivescovo Seccia ha invitato i parroci e i sacerdoti a celebrare in ogni comunità una messa di suffragio per Benedetto XVI, seguendo le indicazioni liturgiche offerte dalla Cei.