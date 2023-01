Scuola: Msac Cerreto Sannita, oggi e domani torna “Nord Sud Ovest Est” per l’orientamento dei ragazzi di seconda e terza media

Negli ultimi anni non era stato possibile pensarlo e organizzarlo “in presenza” (tant’è che l’anno scorso vennero lanciati online dei brevi video di esperienze sui social), per le note vicissitudini legate alla pandemia, ma da quest’anno ritorna e sarà la prima iniziativa dell’anno dell’Azione Cattolica diocesana di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti. Stiamo parlando del “Nord Sud Ovest Est” del Movimento studenti di Azione cattolica (Msac), in collaborazione con l’Acr, l’iniziativa nazionale di orientamento scolastico per i ragazzi che frequentano la terza media, che viene declinata nei diversi territori diocesani. Nella diocesi campana avrà luogo oggi, martedì 3 gennaio, e domani, mercoledì 4 gennaio, a Cerreto Sannita (Casa Santa Rita) e vedrà la partecipazione non solo degli studenti delle terze, ma anche di quelli delle seconde medie.

“L’idea – spiega una nota – è proprio quella di offrire ai ragazzi la possibilità di vivere un’attività di orientamento, che possa aiutarli nella non facile scelta della scuola superiore da frequentare. Un accompagnamento verso una scelta giusta e adeguata a seconda delle attitudini di ogni singolo studente”. L’incontro sarà strutturato come un breve campo scuola con alloggio e pasti: dalle ore 15 di oggi alle ore 15 di domani. Il primo pomeriggio sarà dedicato ad un percorso di discernimento su talenti e passioni, guidato da alcuni esperti. Mentre in serata si vivranno momenti di gioco e festa. La giornata di domani sarà, invece, dedicata all’incontro-confronto con gli studenti degli istituti d’istruzione superiori del territorio diocesano, che hanno aderito all’iniziativa.