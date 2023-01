Vocazioni: Cei, da oggi al 5 gennaio a Roma il Convegno nazionale “Un meraviglioso poliedro (ChV 207)”

“Un meraviglioso poliedro (ChV 207)”. Con questa immagine Papa Francesco racconta ai giovani della Chiesa, di come è e di come è chiamata a diventare, imparando gli uni dagli altri a tessere quella rete di relazioni tra le persone nella quale lo Spirito riversa i suoi svariati doni. Ed è questo il tema del Convegno nazionale vocazioni, promosso dall’Ufficio nazionale per la pastorale delle vocazioni della Cei, nuovamente in presenza da oggi pomeriggio al 5 gennaio presso TH Carpegna Palace (ex Domus Mariae) a Roma, in via Aurelia 481. “Le due edizioni scorse, vissute negli anni del lockdown e delle restrizioni dovute alla pandemia ci hanno offerto la possibilità di raggiungere e coinvolgere tanti e tante che per molti motivi non possono partecipare ai lavori in presenza: comunità di vita monastica, amici e amiche di altri Paesi anche extraeuropei, gruppi parrocchiali o diocesani che hanno voluto riunirsi per confrontarsi sulla vocazione – ricorda l’Ufficio Cei -. Se da una parte il Convegno 2023 sarà occasione per ritrovarsi insieme non vogliamo perdere la possibilità di coinvolgere anche tutti questi altri (e sono davvero tanti) e altri ancora che potremo invitare. Così, i nostri lavori saranno strutturati perché tutti possano partecipare attivamente, sia in presenza che online. Il Convegno del 2020 ci ha insegnato a lavorare insieme in maniera sinodale e su questo metodo vogliamo proseguire”.