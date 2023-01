Diocesi: Trani, il 6 gennaio messa per i 40 anni di sacerdozio del card. Francesco Monterisi

“Nella felice ricorrenza del 40° anniversario dell’ordinazione episcopale del card. Francesco Monterisi, arciprete merito della basilica papale di San Paolo fuori le Mura, avvenuta a Roma, nella basilica di San Pietro”, attraverso la consacrazione per le mani di Giovanni Paolo II, il 6 gennaio 1982, “invito tutta la comunità ecclesiale diocesana e civile ad unirsi nel rendimento di grazie che egli eleverà al Signore nella celebrazione eucaristica da lui presieduta, concelebrata da me e dai sacerdoti diocesani, in unione al Popolo di Dio, venerdì 6 gennaio 2023, presso la parrocchia Ss. Crocifisso in Barletta, alle 17.30”. Così l’arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie, mons. Leonardo D’Ascenzo, in una comunicazione alla comunità diocesana.

Dopo la celebrazione eucaristica, sono previsti, alle 19, il saluto del sindaco, Cosimo Cannito; alle 19.15, l’omaggio musicale, il concerto del coro polifonico “Il Gabbiano”. Solisti: Matilde Mastria e Flavia Pugliese; pianista: Annarosa Partipilo; direttore: maestro Gianluigi Gorgoglione. Il card. Francesco Monterisi è nato il 28 maggio 1934, a Barletta.