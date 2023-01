Benedetto XVI: Potenza, la diocesi lo ricorderà con una messa presieduta dall’arcivescovo Ligorio sabato 7 gennaio

La diocesi di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo ricorderà comunitariamente la figura di Benedetto XVI sabato 7 gennaio in cattedrale a Potenza, alle ore 10. L’arcivescovo Salvatore Ligorio presiederà una concelebrazione alla quale sono stati invitati a prendere parte tutti i sacerdoti. Mons. Ligorio ha invitato rappresentanti delle comunità parrocchiali , delle associazioni e dei gruppi e dei movimenti a unirsi insieme ai sacerdoti, ai diaconi, ai religiosi e alle religiose a partecipare alla concelebrazione programmata in suffragio del Papa emerito.

Nel frattempo l’arcivescovo ha chiesto a ciascuno dei parroci di prevedere che prima del 7 gennaio sia celebrata una messa di suffragio in ogni comunità.