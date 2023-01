Benedetto XVI: Patriarcato latino Gerusalemme, un video per ricordare il suo pellegrinaggio in Terra Santa del 2009

Un video per ricordare il Papa emerito, Benedetto XVI, nel suo pellegrinaggio in Terra Santa del maggio (8-15) del 2009: a pubblicarlo oggi è il Patriarcato latino di Gerusalemme. Le immagini ritraggono Papa Benedetto XVI in alcuni dei momenti più significativi del viaggio, come l’ingresso e la preghiera all’interno del Santo Sepolcro e sul Calvario, il raccoglimento davanti alla stella che ricorda il luogo della nascita di Gesù, nella basilica della Natività a Betlemme, e poi ancora gli incontri con i rappresentanti delle altre fedi e confessioni religiose, con la folla dei fedeli. Oltre tre minuti di ricordi di un viaggio che lo stesso Pontefice, durante il suo viaggio di ritorno in Italia, descrisse ai giornalisti con queste parole: “Sono venuto come pellegrino di pace. Il pellegrinaggio è un elemento essenziale di molte religioni. Lo è anche dell’islam, della religione ebraica, del cristianesimo. È anche l’immagine della nostra esistenza, che è un camminare in avanti, verso Dio e così verso la comunione dell’umanità. Sono venuto come pellegrino e spero che molti seguano queste tracce e così incoraggino l’unità dei popoli di questa Terra Santa e diventino a loro volta messaggeri di pace”.