Diocesi: Savona, all’Epifania la processione con la statua di Gesù Bambino di Praga

(Foto: diocesi di Savona)

In occasione della festa di Gesù Bambino di Praga e della solennità dell’Epifania del Signore venerdì 6 gennaio, alle ore 10,50, si terrà la tradizionale processione con l’omonima statua dal chiostro del Convento dei Carmelitani scalzi, in via Untoria 6, all’attigua chiesa San Pietro Apostolo, a Savona. A seguire si terrà la messa solenne.

L’effige riproduce quella lignea, ricoperta di cera e conservata all’interno della chiesa Santa Maria della Vittoria nella capitale della Repubblica Ceca. Si ritiene che sia stata scolpita nel XVI secolo nel sud della Spagna da un artista anonimo e che sia giunta alla famiglia dei conti di Treviño e duchi di Nájera, ambasciatori della monarchia spagnola a Praga.

Nel 1628 fu regalata ai Carmelitani scalzi del convento della chiesa ceca da Polyxena von Pernstein, contessa consorte di Lobkowicz, la quale a sua volta l’aveva ricevuta come dono di nozze dalla madre María Manrique de Lara. L’immagine è oggetto di grande devozione per via della sua fama miracolosa e ha ricevuto diversi riconoscimenti pontifici, tra cui una corona d’oro donata da Benedetto XVI durante la sua visita apostolica nel settembre 2009.