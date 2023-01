Benedetto XVI: Patriarca Bartolomeo scrive a Papa Francesco, “i suoi memorabili contributi lasceranno il segno nella storia”

“Ha vissuto una vita piena, sia di difficoltà che di innumerevoli benedizioni”. Così in una lettera a Papa Francesco, il Patriarca ecumenico Bartolomeo I ricorda Benedetto XVI. Nella lettera, giunta oggi al Sir dal Patriarcato ecumenico, Bartolomeo cita i “memorabili contributi” che Papa Ratzinger ha dato non solo alla Chiesa cattolica ma a tutto il “mondo accademico, essendo uno dei più grandi teologi del XX secolo” e ripercorre in particolare i passi compiuti “nella costruzione di ponti, evidenti nel suo impegno per il dialogo, specialmente con la Chiesa ortodossa”. Sono contributi – scrive Bartolomeo – che “lasceranno innegabilmente il segno nella storia”. Il Patriarca ricorda la visita di Papa Benedetto al Fanar il 30 novembre del 2006 e “le numerose visite a lui in Vaticano”. “Riposi in pace! Possa la sua memoria essere eterna!”. Nel suo discorso di fine anno, il Patriarca ha annunciato che al funerale del Papa emerito, che si svolgerà giovedì 5 gennaio, il Patriarcato ecumenico sarà rappresentato dal metropolita Emmanuel di Calcedonia e dal metropolita Polykarpos d’Italia.