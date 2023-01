Ucraina: arrestato l’uomo che ha ferito alla gola il sacerdote ortodosso di Vinnytsia (Patriarcato di Mosca). La diocesi, “basta incitare l’odio religioso”

Le forze dell’ordine hanno arrestato l’uomo che ieri ha tentato di uccidere un sacerdote della Chiesa ortodossa ucraina del Patriarcato di Mosca a Vinnytsia. Lo ha riferito il dipartimento delle comunicazioni della polizia della regione di Vinnytsia, secondo quanto riporta oggi il sito dell’eparchia. Per fermare l’uomo, un residente di 47 anni, un poliziotto ha dovuto utilizzare la sua arma di servizio ferendo a una gamba l’aggressore che è stato arrestato e subito assistito dai medici. Le indagini sono attualmente in corso. Il servizio stampa della diocesi di Vinnytsia scrive che l’intruso è entrato nella chiesa ieri mattina attorno alle ore 9 e ha iniziato a distruggere tutto. L’abate era sull’altare ed è andato verso l’uomo che però ha reagito, tagliando la gola del sacerdote con un coltello. L’arciprete Anthony Kovtonyuk è stato operato, è in terapia intensiva in uno degli ospedali di Vinnitsa. “Indipendentemente da come finiranno le indagini investigative, chiediamo ancora una volta ai giornalisti di tutti i media di smettere di incitare all’odio religioso in Ucraina!”, chiede il servizio stampa della diocesi ortodossa.