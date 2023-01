Vocazioni: Cei, al via il convegno nazionale “Un meraviglioso poliedro”

(Ph. Sir)

Prende il via oggi, 3 gennaio (e fino al 5), a Roma, il convegno annuale dell’Ufficio nazionale per la pastorale delle vocazioni della Conferenza episcopale italiana.

L’edizione 2023, “Un meraviglioso poliedro”, che torna in presenza dopo lo stop forzato dovuto alla pandemia, è organizzata in collaborazione con l’Ufficio nazionale per la pastorale della famiglia della Cei, in una sinergia tra le varie forme della vocazione. Più di 450 i partecipanti, tra la sala e i collegamenti online. Cresce il numero dei seminaristi, più di 50, e dei laici, un’ottantina. Il programma del convegno è disponibile al link: https://vocazioni.chiesacattolica.it/convegno-nazionale-vocazioni-2023/

L’apertura del convegno ha visto la lettura di alcuni testi di José Tolentino Mendonça con la voce di Laura Juzzolino e la musica di Gianni Panozzo.