Benedetto XVI: il patriarca Moraglia (Venezia) il 5 gennaio alle esequie solenni. Oggi la messa in suffragio a San Marco. Slitta al 7 gennaio la messa al carcere femminile

Il prossimo 5 gennaio il patriarca di Venezia Francesco Moraglia prenderà parte alle celebrazioni esequiali solenni del Papa emerito Benedetto che si svolgeranno in Vaticano. Per questa ragione la visita presso la casa circondariale femminile della Giudecca, con la celebrazione della messa, è spostata a sabato 7 alle ore 17.

Oggi alle 15.30 il patriarca presiederà la messa presso la basilica di San Marco in suffragio del Papa emerito Benedetto.